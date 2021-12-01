Законопроєкт про множинне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.

Про це глава держави заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що живуть у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства", - наголосив президент.

"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - додав Зеленський.

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