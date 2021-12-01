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Законопроєкт про множинне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський

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Законопроєкт про множинне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.

Про це глава держави заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що живуть у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства", - наголосив президент.

"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - додав Зеленський.

Також читайте: Ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    очень хочется ВЕРХОВНОМУ свой израильский паспорт засветить?
  • Денис Иванов 85264b72
    Тварина тупа. Яке подвійне громадянство? Навіщо це Україні?
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    бубачка продолжает заботится о бабушке бени у которго три паспорта. Достали эти зеленые мрази
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