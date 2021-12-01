Законопроєкт про множинне громадянство сьогодні буде внесено до Ради, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський внесе законопроєкт про множинне громадянство до Верховної Ради.
Про це глава держави заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що живуть у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства", - наголосив президент.
"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - додав Зеленський.