Україна вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, - Зеленський

Україна за підсумками 2021 року вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уперше, починаючи з того ж 2013 року, ми знизимо держборг до рівня нижче 50% ВВП", – сказав президент під час свого звернення з трибуни парламенту, передаєж Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у проєкті закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" у редакції до першого читання заклав зниження співвідношення державного боргу до ВВП до 57,6% порівняно з очікуваними 64,7% у Держбюджеті-2021.

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