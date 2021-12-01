Україна вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, - Зеленський
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Україна за підсумками 2021 року вперше з 2013 року знизить прямий держборг нижче 50% ВВП, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Уперше, починаючи з того ж 2013 року, ми знизимо держборг до рівня нижче 50% ВВП", – сказав президент під час свого звернення з трибуни парламенту, передаєж Цензор.НЕТ
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у проєкті закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" у редакції до першого читання заклав зниження співвідношення державного боргу до ВВП до 57,6% порівняно з очікуваними 64,7% у Держбюджеті-2021.