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Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у 2022 році. UNA обов'язково приземлиться в ЄС, - Зеленський

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Перший рейс національного авіаперевізника відбудеться у 2022 році. UNA обов'язково приземлиться в ЄС, - Зеленський
Український авіаперевізник Ukrainian National Airlines має здійснити свій перший рейс уже в наступному році.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший рейс національного авіаперевізника України відбудеться в 2022 році. До 2025 року буде повністю сформовано його флот", - стверджує Зеленьский.

Президент зазначив, що це будуть сучасні повітряні судна.

"Українського перевізника мають бачити не лише в Україні, а й в усьому світі. Ukrainian National Airlines обов'язково приземлиться в ЄС", - додав президент.

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Топ коментарі

  • Колыван Спикер
    Коломойше готовят! Это так Беня слил Аэросвит...там оставил долги в бюджет и не только. Вот теперь сливают МАУ...весь в долгах и проблема...Скоро увидим Беню собственником Новой Госкомпании.
  • Александр Захаров
    Через пару лет начнется визг, что государство не в состоянии качественно управлять и высосанную чиновниками гос.компанию отдадут беням или пиням... Миллион раз уже проходили!
  • старый пердун 543c09da
    Только в Северной Корее есть государственная авиакомпания!
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