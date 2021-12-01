Польську територію обстріляли з боку Білорусі із пневматичної зброї
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на польське оборонне відомство.
З цього приводу до Мінборони Польщі було викликано військового аташе Білорусі у Варшаві
"В околицях Тересполя обстріляно освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими на кордоні з Білоруссю. Лампи було знищено в результаті пострілів з пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony 🇧🇾 w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola. https://t.co/XaN22EuP8s— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 1, 2021
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак з цього приводу підкреслив, що такі дії є абсолютно неприпустимими. Відтак, до Міноборони було викликано військового аташе Білорусі для отримання пояснень, що стосується інциденту поблизу Тересполя.
Білоруські силовики віддавна виявляють агресію щодо поляків на кордоні. Зокрема, раніше фіксувалися демонстративне перезаряджання зброї, спрямування зброї у бік поляків, постріли у повітря. Крім того, білоруси активно допомагають мігрантам нищити загородження на кордоні, кидають камінням у бік поляків.
Як відомо, від липня на східному кордоні ЄС із Білоруссю триває криза, викликана штучним генеруванням потоку мігрантів з Близького Сходу до Європи. Гібридні дії проти Польщі, Литви та Латвії здійснює режим Лукашенка за підтримки Кремля.
На польсько-білоруському кордоні від серпня було недопущено спроби понад 40 тис. мігрантів з Близького Сходу, в основному Іраку, проникнути з Білорусі на територію РП.
Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, збудувала тимчасові загородження з колючого дроту. До середини наступного року Польща планує збудувати постійне загородження на кордоні з Білоруссю завдовжки майже 200 км та заввишки понад 5 метрів.