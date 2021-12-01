Польську територію обстріляли з боку Білорусі із пневматичної зброї

Білоруські силовики цієї ночі обстріляли з пневматичної зброї прожекторні щогли на польському боці кордону, виводячи з ладу лампи освітлення лінії кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на польське оборонне відомство.

З цього приводу до Мінборони Польщі було викликано військового аташе Білорусі у Варшаві

"В околицях Тересполя обстріляно освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими на кордоні з Білоруссю. Лампи було знищено в результаті пострілів з пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony 🇧🇾 w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola. https://t.co/XaN22EuP8s — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 1, 2021

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак з цього приводу підкреслив, що такі дії є абсолютно неприпустимими. Відтак, до Міноборони було викликано військового аташе Білорусі для отримання пояснень, що стосується інциденту поблизу Тересполя.

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Білоруські силовики віддавна виявляють агресію щодо поляків на кордоні. Зокрема, раніше фіксувалися демонстративне перезаряджання зброї, спрямування зброї у бік поляків, постріли у повітря. Крім того, білоруси активно допомагають мігрантам нищити загородження на кордоні, кидають камінням у бік поляків.

Як відомо, від липня на східному кордоні ЄС із Білоруссю триває криза, викликана штучним генеруванням потоку мігрантів з Близького Сходу до Європи. Гібридні дії проти Польщі, Литви та Латвії здійснює режим Лукашенка за підтримки Кремля.

На польсько-білоруському кордоні від серпня було недопущено спроби понад 40 тис. мігрантів з Близького Сходу, в основному Іраку, проникнути з Білорусі на територію РП.

Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, збудувала тимчасові загородження з колючого дроту. До середини наступного року Польща планує збудувати постійне загородження на кордоні з Білоруссю завдовжки майже 200 км та заввишки понад 5 метрів.