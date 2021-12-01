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Вперше за 30 років ми розпочали системну боротьбу з олігархами, - Зеленський

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Вперше за 30 років ми розпочали системну боротьбу з олігархами, - Зеленський
Президент впевнений, що в Україні йде системна боротьба з олігархами.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вперше за 30 років розпочали системну боротьбу з олігархами. Хтось скаже: правильно говорити не "з, а проти олігархів". А я скажу: правильно не говорити, а робити. І я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе. Україна з цим закінчить, але я не хочу закінчувати свій виступ тематикою про олігархів. Я не хочу говорити про дрібні речі", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про деолігархізацію в Україні: Ми на початку великого процесу. Нічого особистого

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
  • Олег Карпов b569f323
  • Leon Renk bcc9a743
    БурньІе продолжительньІе аплодисментьІ переходящие в овации!
    Ура товарищи, мьІ в СССР!
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