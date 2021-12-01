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Без прямих перемовин з Росією ми не зможемо зупинити війну, - Зеленський

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Без прямих перемовин з Росією ми не зможемо зупинити війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що без прямих перемовин з Росією війну на Донбасі неможливо зупинити.

Про це Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, ніхто крім української армії не захистить Україну.

"Вісім років поспіль ми боїмося зізнатися самим собі: ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це вже визнали всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити одне одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас - давайте, а якщо не хочемо і хочемо просто ходити про це і говорити, то давайте нічого не робити. Давайте в цьому питанні поставимо крапку і зрозуміємо: наша держава, як можемо давайте боротись за це. За наші території, усі разом, з усіма політиками, усіма бізнесменами", - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі

  • талреп
    Тіки за одне оце бажання треба негайно копняком гнати з посади президента....ганьбище.
  • Vyacheslav Horbokon
    А воно не знає , що війна не зупиняється? Вона або закінчується капітуляцією , або перемогою , або тягнеться десятиріччями то затихаючи , то ********** знову! Іншого не дано! Дивлячись на його кроки , він капітулювати вирішив!
  • Tim Poltava 8af2d204
    Набір слів... Знову...
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