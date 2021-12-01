Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто лише вдає це. Але ніхто крім нашої армії нас не захистить, - Зеленський

Без української армії Україна не зможе зупинити війну на Донбасі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні говорити правду, давайте чесно - 8 років триває війна на Донбасі....Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто робить вигляд, що підтримує Україну і нашу незалежність. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. І всі нас підтримують, але ніхто крім нашої армії нас не захистить. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну", - зазначив Зеленський.

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