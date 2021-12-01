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Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року здійснить електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування, - Зеленський

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Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року здійснить електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування, - Зеленський
Україна запускає роботу "Дія Сіty".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

За словами президента "Дія Сіty" дозволить створити в Україні найпотужніший ІТ-хаб у центральній та східній Європі.

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"Українці, за підтримки всього світу, матимуть можливість швидко реалізовувати наймасштабніші інноваційні та бізнес ідеї, і ефективно їх впроваджувати. За 5 років "Дія Сіty" дозволить збільшити об’єм ринку ІТ вдвічі і становитиме близько 12 мільярдів доларів", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що влада планує провести електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування.

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"Пишаємося тим, що Україна стане другою країною в світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple, вже в лютому 2023 року", - додав він.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Готовишься на второй срок? Напрасно. Готовься к первому.
  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Все до того і йдеться, обирати Голобородька на другий термін президента вже у смартфоні, через додаток Дія.
  • Слава Светлый
    Вова ты вряд ли доживешь до конца каденции.
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