Ми запускаємо програму "Українська мрія": кожен громадянин зможе отримати кредит під 5%, - Зеленський
10 68699
Президент України Володимир Зеленський анонсує програму видачі споживчих кредитів усім чесним платникам податків-фізособам під 5%.
"Незабаром ми запускаємо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні", - заявив глава держави у щорічному посланні про внутрішнє та зовнішнє становище України, виступаючи з трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Президент додав, що кредити буде видано для купівлі нерухомості, електромобілів та здобуття освіти чи зміни професії.