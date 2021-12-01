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Лавров про заяву Лукашенка щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі: Це дуже серйозне застереження Заходу

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Лавров про заяву Лукашенка щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі: Це дуже серйозне застереження Заходу
Глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи заяву Олександра Лукашенка про можливість розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі, заявив, що її варто сприймати як застереження Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Я б цю заяву сприймав як дуже серйозне застереження, яке продиктоване насамперед тією безрозсудною політикою, яку проводить Захід", - сказав Лавров, виступаючи в Раді Федерації.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь запропонує розмістити РФ ядерну зброю на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Что-то подобное уже кудахталось в 80-х. НАТО...Запад...Закончилось очередями за "ножками Буша."
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Дояр навіть коня налякав.
  • Василь Карпатський
    "Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко.
    Зеленський-запропонуй розмістити в Сумській,Херсонській,Донецькій областях ядерну зброю США!!!
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