У 2022 році Україна розпочне реконструкцію 48 обласних лікарень і 24 реабілітаційних центрів для ветеранів, - Зеленський

У 2022 році Україна розпочне реконструкцію 48 обласних багатопрофільних лікарень.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

"Ми відремонтували 600 сільських амбулаторій та 200 приймальних відділень. А вже наступного року ми розпочинаємо реконструкцію 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень і для дорослих, і для дітей, а також 24 реабілітаційних центрів для ветеранів", - сказав він.

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