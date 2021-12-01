Новини • Коронавірус і карантин

Ще вчора ми не знали, як поділити першу партію вакцини. Зараз українцям доступні мільйони доз, - Зеленський

73916
Ще вчора ми не знали, як поділити першу партію вакцини. Зараз українцям доступні мільйони доз, - Зеленський
В Україні наразі доступні мільйони доз вакцин від COVID-19.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще вчора ми не знали, як поділити першу партію вакцини в 500 тисяч доз. Наразі доступні мільйони доз AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna. Ми починали з десяти тисяч щеплень на день, у листопаді зробили 6,5 млн", - сказав він.

Зеленський нагадав, що загалом в Україні зроблено 24 млн щеплень від COVID-19.

Читайте також: Ми запускаємо програму "Українська мрія": кожен громадянин зможе отримати кредит під 5%, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • wittmann1980
    Ну, это заслуга глобалистов, они раздают(за бюджетное бабло конечно) точнее даже навязываю, даже если бы зеля не хотел, вакцины были бы всё равно навязаны в любом кол-ве.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Если бы вы не принуждали ее колоть то хер бы кто шел прививаться и вакцины было бы еще больше
  • Анатолий К 65c6a92d
    А хто поверне життя тим, коли ви не знали як ділити вакцину, коли була можливість багатьом спасти життя? Коли ви тупо проспали момент замовлення вакцини, а ковідні кошти закатали в бітум.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини