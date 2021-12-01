Ще вчора ми не знали, як поділити першу партію вакцини. Зараз українцям доступні мільйони доз, - Зеленський
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В Україні наразі доступні мільйони доз вакцин від COVID-19.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще вчора ми не знали, як поділити першу партію вакцини в 500 тисяч доз. Наразі доступні мільйони доз AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna. Ми починали з десяти тисяч щеплень на день, у листопаді зробили 6,5 млн", - сказав він.
Зеленський нагадав, що загалом в Україні зроблено 24 млн щеплень від COVID-19.