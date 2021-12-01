Увесь виступ Зеленського в опозиції був лише один жест - це "фейспалм", - нардеп "Голосу" Рудик

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді поділилася своїми враження про виступ президента Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Увесь виступ президента у опозиції був лише один жест - це "фейспалм", коли люди закривають обличчя рукою, бо не здатні витримати сорому, який відбувається. Опозиціонери просто дивились одне на одного і думали: "що він говорить? Який стосунок це має до реальності?". Ніякого. Президент або в занадто теплій ванній, або живе в якійсь іншій країні, в якій COVID-19 не проблема, в якій ми енергетично незалежні, в якій в нас достатньо грошей, щоб втілювати будь-які програми в життя", - зазначила Рудик.

"Ми разом з опозиційними депутатами фракції "Голос" і "Європейська Солідарність" слухали і думали: що він взагалі говорить, який це має стосунок до реальності? Відповідь: ніякого. Президент говорив про багато нових ініціатив та програм. Найяскравішою було використати гроші від ренти на руду, щоб зробити економічний паспорт для дітей та роздати їм ці гроші. Це не погана ідея, як і про тисячу гривень президента Зеленського. Але чи може вона бути реалізована? Абсолютно точно знову ж ні. Подивіться у 2022 році в бюджеті закладено приблизно 4,5 мільярди гривень доходів від ренти. У нас в Україні зараз 7,5 мільйонів дітей, тобто виходить менше, ніж по тисячі гривень на дитину. Що діти далі робитимуть з цими грошима? Яким чином ці гроші будуть далі примножуватись? Я впевнена, що зараз в авральному порядку, так само як після заяви про тисячу гривень, як і інших заяв президента, його команда почне думати, як це вирішити, звідки взяти гроші і що з цим далі робити. Це є абсолютно неприпустимим і викликає лише шок" , - зауважила нардеп.

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Рудик нагадала, що сьогодні у своєму виступі президент нічого не сказав про державний переворот, про який говорив у п’ятницю, а отже репутаційна шкода, яку нанесли державі, залишається.

"Репутація країни – це не власність президента. І сьогодні він не зробив нічого, щоб її виправити", - додала голова партії "Голос".

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до задуму президента, "плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України".