Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі "вагнерівців", але не було жодного документа для їх екстрадиції та арешту, - Єрмак

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розглядав можливість видачі Україні "вагнерівців".

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Вже після того, як ці люди були затримані на території Білорусі, дійсно була розмова президента з Лукашенком. Я пам'ятаю, що розмову просили перенести, тому що в цей момент у Лукашенка брав інтерв'ю пан Гордон. І навіть президент розповідав, що Лукашенко тоді передавав йому привіт від Гордона. Пан Гордон зараз займає іншу позицію, але на той момент він записував інтерв'ю з Лукашенком. І я знаю, що Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі нам привезених туди з Росії людей, чого, на жаль, не сталося", - заявив він.

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"І, наскільки мені відомо, після розмови президента Зеленського з президентом Лукашенком відповідні органи почали готувати документи. Планувалося, що генпрокурор полетить туди з цими документами. І тут виявилося, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно і для їх арешту в Україні, взагалі не існує. Навіть якщо припустити, що операція планувалася в такому шаленому вигляді, як каже пан Бурба - на підставі чого вони планували заарештувати найманців? Чому не були готові документи? У подібних ситуаціях необхідно дотримуватися процедур – зрештою, міжнародному співтовариству якось треба пояснити, на якій підставі проведений арешт", - додав він.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

19 листопада в ефірі шоу Шустера колишній голова ГУР МО Василь Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський.

Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Також зазначимо, що Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера, хоча були запрошені на ефір.