"Не може бути й мови": МЗС РФ про пропозицію Ердогана щодо посередництва стосовно Донбасу

Про жодну посередницьку роль Туреччини у врегулюванні ситуації на сході України не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила в середу на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи заяву президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про готовність Анкари стати посередником між РФ та Україною у врегулюванні ситуації на Донбасі.

"Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мови", - сказала вона.

При цьому дипломат знов заявила, що Росія начебто не є стороною цього конфлікту, наголошуючи, що "його учасниками є Київ та Донецьк та Луганськ".

"Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з представниками Донеччини та Луганськом", - резюмувала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником між Україною та РФ