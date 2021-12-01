Під куполом неадекватно весело. Чогось навживались зранку? - Гриценко

Сьогоднішній виступ президента України Володимира Зеленського зі щорічним посланням на ВР Гриценко оцінив словами: "відірвався від Землі - і полетів у Космос".

Про це написав у фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відірвався від Землі - і полетів у Космос. "Под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации". Якось неадекватно весело їм там, під куполом, - чогось навживалися зранку?", - написав він.







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