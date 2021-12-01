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Під куполом неадекватно весело. Чогось навживались зранку? - Гриценко

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Під куполом неадекватно весело. Чогось навживались зранку? - Гриценко
Сьогоднішній виступ президента України Володимира Зеленського зі щорічним посланням на ВР Гриценко оцінив словами: "відірвався від Землі - і полетів у Космос".

Про це написав у фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відірвався від Землі - і полетів у Космос. "Под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации". Якось неадекватно весело їм там, під куполом, - чогось навживалися зранку?", - написав він.

Під куполом неадекватно весело. Чогось навживались зранку? - Гриценко 01

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Voice of Ukraine


    @newstop_us

    ·
    24 мин



    Довгі, нестихаючі, тривалі аплодисменти

  • Ритта Рыжук
    вИСТАВА ОБДОВБАНОГО БАЛАГАНА ТРИВАЄ !!!)))
  • Алла Новосад 5b57f84f
    На що Гриценко сподівався, агітуючи за "квартал" на виборах?
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