Меркель і Макрон запевнили, що зроблять все, щоб закон про перехідний період не був ухвалений, - Лавров

Президент Росії Володимир Путін у телефонних розмовах з лідерами ФРН та Франції Ангелою Меркель та Емманюелем Макроном порушував питання про український закон про основи політики перехідного періоду, і ті запевнили його, що "зроблять усе, щоб цей закон не був ухвалений".

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням ТАСС.

"Наш президент, як я вже згадав, і з Меркель, і з Макроном кілька разів ставив це питання, вони запевнили, що вони зроблять все, щоб цей закон не був ухвалений", - сказав міністр.

Державна політика перехідного періоду - комплекс заходів із протидії збройній агресії РФ, відновлення територіальної цілісності та реінтеграції окупованих територій.

У січні 2021 року Мінреінтеграції опублікувало чернетку законопроєкту про перехідний період для Криму і Донбасу. У липні законопроєкт відправили на оцінку Венеціанської комісії, а в серпні зареєстрували в Раді під номером 5844. У жовтні ВК рекомендувала внести правки до законопроєкту.

Голова МЗС РФ Лавров раніше заявив, що прийняття Радою закону про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод.