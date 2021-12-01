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Плануємо звільнити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Крячка, - Арахамія

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Плануємо звільнити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Крячка, - Арахамія
Найближчим часом монобільшість планує змінити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Михайла Крячка.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує Цензор.НЕТ.

Він зізнався, що взагалі не вважає головою цього комітету Михайла Крячка.

Плануємо звільнити голову комітету ВР з питань цифрової трансформації Крячка, - Арахамія 01

"Тому що вони нічого не роблять як комітет. Ніяких ініціатив! Ви подивіться на Михайла Федорова, який фактично робить прориви у світі. І подивіться на комітет, який очолює пан Крячко", - зауважив нардеп.

Арахамія розказав, що є достатньо кандидатів на керівника цього комітету, однак не озвучив прізвища.

"До речі, в самому комітеті дуже багато колишніх айтійшників, які хочуть розвиватися", - наголосив голова фракції "Слуга народу".

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