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Прямі перемовини з РФ для припинення війни - це сценарій Кремля, "зрада" та абсолютна капітуляція, - нардепка "ЄС" Геращенко

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Прямі перемовини з РФ для припинення війни - це сценарій Кремля, "зрада" та абсолютна капітуляція, - нардепка "ЄС" Геращенко
Депутатська фракція "Європейська солідарність" не підтримує позицію президента України Володимира Зеленського про те, що зупинити війну на Донбасі не вдасться без прямих переговорів із Росією, вважаючи такі заяви сценарієм Кремля та абсолютною капітуляцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко заявила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

"Це ключова репліка цього "послання", яка означає, що нам готують капітуляцію. Прямі переговори - це сценарій Кремля, це "зрада", це абсолютна капітуляція. Наша фракція зовсім не підтримує можливості будь-яких прямих переговорів із Росією", - сказала Ірина Геращенко.

При цьому вона наголосила, що "жодного разу за ці два роки, як і в цій промові (у щорічному посланні президента до парламенту та українського народу. - Ред.), не прозвучало, хто ж окупував Крим і Донбас".

"Наші міжнародні партнери закликають нас насправді посилити та активувати "нормандський формат", де за столом переговорів сидітимуть троє проти одного, і це, зокрема, будуть ті, хто на сьогодні є адвокатами України і разом напрацьовують антипутинську позицію, щоб тиснути на Путіна з вимогою деескалації, деокупації України", - додала парламентарка.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у середу, звертаючись зі щорічним посланням до парламенту та українського народу про внутрішнє та зовнішнє становище країни, заявив, що війну на Донбасі неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    да коллаборационист он, это уже давно понятно.
  • Андерсен a4cbf7de
    Просто нет предмета переговоров. Позиции прямо противоположные. Нет по сути ни одного пункта ( подпункта) в котором можно было бы найти ,или попытаться сделать это, хотя бы вариант который бы устроил обе стороны или о которых можно было бы договориться. Им нужна наша капитуляция с последующим постепенным поглощением( в том или ином виде), нам нужно возвращение ВСЕХ наших территорий и наша полная и неограниченная независимость от РФ ( с вступлением в НАТО и ЕС) О чем можно вести "переговоры", о воде в Крым, о транзите газа, о внедрении в Украину раковой опухоли ОРДЛО на условиях РФ, об отказе от Крыма, НАТО, ЕС, вооружения, языка, религии, образования, самостоятельной внешней и внутренней политики... Любые переговоры по сути бессмысленны. ( если не опасны).Кроме этого. Как говорил Бисмарк " Договор подписанный Россией, не стоит даже той бумаги на которой он написан"( нам ли это не знать имея Большой договор с РФ, Будапештское соглашение и договор об аренде баз и дажи минск 1,2 .. и неоднократные "перемирия"
  • siveryanin
    А ти вже готовий впасти на черево і своїми руками розсунути собі сраку.
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