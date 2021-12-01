Прямі перемовини з РФ для припинення війни - це сценарій Кремля, "зрада" та абсолютна капітуляція, - нардепка "ЄС" Геращенко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко заявила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.
"Це ключова репліка цього "послання", яка означає, що нам готують капітуляцію. Прямі переговори - це сценарій Кремля, це "зрада", це абсолютна капітуляція. Наша фракція зовсім не підтримує можливості будь-яких прямих переговорів із Росією", - сказала Ірина Геращенко.
При цьому вона наголосила, що "жодного разу за ці два роки, як і в цій промові (у щорічному посланні президента до парламенту та українського народу. - Ред.), не прозвучало, хто ж окупував Крим і Донбас".
"Наші міжнародні партнери закликають нас насправді посилити та активувати "нормандський формат", де за столом переговорів сидітимуть троє проти одного, і це, зокрема, будуть ті, хто на сьогодні є адвокатами України і разом напрацьовують антипутинську позицію, щоб тиснути на Путіна з вимогою деескалації, деокупації України", - додала парламентарка.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у середу, звертаючись зі щорічним посланням до парламенту та українського народу про внутрішнє та зовнішнє становище країни, заявив, що війну на Донбасі неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.