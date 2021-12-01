Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Визнання Білоруссю окупованого Криму російським буде точкою неповернення у відносинах з Україною, - Кулеба

5 01849
Визнання Білоруссю окупованого Криму російським буде точкою неповернення у відносинах з Україною, - Кулеба
Потенційне визнання Білоруссю окупованого півострова Крим російським буде точкою неповернення у відносинах України та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Потенційне визнання окупованого Криму Білоруссю російським буде точкою неповернення у наших двосторонніх відносинах, і ми діятимемо у відповідний спосіб, тому що для нас Крим - це не поле для компромісів", - сказав міністр.

Міністр також зазначив, що, на жаль, Україна вже вважає Білорусь потенційним джерелом загрози.

"Ми вже розподілили серйозні ресурси на наш північний кордон із Білоруссю. По суті, у нас тепер є північний фланг для оборони нашої країни", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Крим де-факто та де-юре став російським після референдуму.

Також читайте: На засіданні НАТО в Ризі йтиметься про конкретні кроки союзників на підтримку України в протидії агресії РФ, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Абрам Иткин
    Ну и что ведь вы не признали его президентом то есть его признание Крыма российским не действительно
  • Владимир Елисеев
    увеличим закупку электроэнергии в десять раз!
  • Максим С. 3942287d
    Ну,на украинский рынок приходится примерно 10% поставок продукции белорусского машиностроения.Не только МАЗ и МТЗ-БелАЗ еще закупают)Но не настолько критичная зависимость-в Пакистан Беларусь продает больше тракторов,чем в Украину)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини