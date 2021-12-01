Арахамія про анонсований Зеленським держпереворот: Нас усіх чекають цікаві новини

Службі безпеки України потрібно дати декілька тижнів на розслідування щодо підготовки до державного перевороту.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Думаю, нас усіх чекають цікаві новини", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому президент у своєму виступі у ВР сьогодні про це не згадав, Арахамія зауважив: "А навіщо?!… Він (озвучив. - Ред.) можливий сценарій. Ви ж бачите, сьогодні немає (держперевороту. - Ред.). Вам що, хочеться переворот? Вам нудно?!".

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