Арахамія про анонсований Зеленським держпереворот: Нас усіх чекають цікаві новини
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Службі безпеки України потрібно дати декілька тижнів на розслідування щодо підготовки до державного перевороту.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Думаю, нас усіх чекають цікаві новини", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чому президент у своєму виступі у ВР сьогодні про це не згадав, Арахамія зауважив: "А навіщо?!… Він (озвучив. - Ред.) можливий сценарій. Ви ж бачите, сьогодні немає (держперевороту. - Ред.). Вам що, хочеться переворот? Вам нудно?!".