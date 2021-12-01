Арахамія про прямі перемовини з РФ для припинення війни: Вийде, не вийде - це дуже складний процес, але Росії треба ставити запитання в лоб

У парламентській фракції "Слуга народу" підтримують наміри президента України Володимира Зеленського вести прямі переговори з РФ для закінчення війни на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Вийде, не вийде - це дуже складний процес... Можна ж імітувати процес, а можна займатися процесом - Зеленський про це сьогодні заявив: якщо ми хочемо не імітувати, а займатися процесом, треба в лоб ставити запитання Росії, сідати за стіл переговорів. Якщо ж вони не сідають, а вдають - знову йтиме війна. Тому, мені здається, це абсолютно правильна риторика", - сказав

Він наголосив, що висновку про необхідність проведення прямих переговорів між Україною та Росією дійшли "всі члени переговорної групи в "нормандському форматі".

"Всі розуміють, що Росія - учасник процесу з боку так званих терористичних організацій, вона їх координує, дає завдання, фінансує. Тому мені здається, це правильний крок", - зазначив Арахамія.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у середу, звертаючись зі щорічним посланням до парламенту та українського народу про внутрішнє та зовнішнє становище країни, заявив, що війну на Донбасі неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.