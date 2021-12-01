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Через штам "Омікрон" ЄС може щодня переглядати правила в'їзду, - Bloomberg

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Через штам "Омікрон" ЄС може щодня переглядати правила в'їзду, - Bloomberg
Європейський Союз має намір рекомендувати державам-членам щодня переглядати основні обмеження на поїздки після штаму "омікрон".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що держави-члени повинні застосовувати скоординований підхід і бути готовими ввести будь-який необхідний контроль.

Єврокомісія закликатиме національні уряди швидко застосувати ревакцинацію та швидко втілити пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката ЄС на вакцину дев’ятьма місяцями.

Видання повідомляє, що найближчим часом президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес мають виступити з роз'ясненнями на прес-конференції.

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Топ коментарі

  • Tui Yii
    Єврокомісія закликатиме національні уряди швидко застосувати ревакцинацію та швидко втілити пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката ЄС на вакцину дев'ятьма місяцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3302721

    а потом и 6тю, девятка таже шестерка только перевернутая. Изначально было задуманно полугодичной ревакцинацией, просто дабы совсем стадо не шугать запустили 12 месяцев (помните да, ведь совсем недавно это было), теперь 9 месяцев.За поребриком уче четко и ясно сказали - переболели после прививки - 6 месяцев и колоть по новой
    Я вообще уже запутался в методе подхода к самой вакцинации, такое впечатление что уколы уже ради уколов.
  • Alisa Ivanenko
    Вы не заметили, что у нас умирают сейчас только от ковид, болеют ковид. Другие болячки самоликвидируются.
  • Alexander Tsvelikh
    Собственно, все эти действия нацелены строго на одно: на убийство Западной цивилизации как таковой. Просто потому что в таких условиях ни один нормальный бизнес функционировать не может.
    Если кто-то изучал историю, то вспомнит что фашизм начинался вовсе не с концлагерей. Концлагеря - это заключительная стадия, апофеоз. Начало же фашизма - ликвидация стабильности правил и законов. Всё делается для того чтобы люди были дезориентированы; не знали и не понимали: что правильно, а что нельзя делать. Правила меняются каждый день; нет никакой определённости; нормально работать невозможно. Люди напуганы, дезориентированы, подвергаются ежедневному моральному и физическому террору, в виде тех же куриных кодов например.
    Замысел авторов плана ясен. Вопрос лишь: найдутся ли силы готовые этот план похоронить.
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