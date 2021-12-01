Через штам "Омікрон" ЄС може щодня переглядати правила в'їзду, - Bloomberg

Європейський Союз має намір рекомендувати державам-членам щодня переглядати основні обмеження на поїздки після штаму "омікрон".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що держави-члени повинні застосовувати скоординований підхід і бути готовими ввести будь-який необхідний контроль.

Єврокомісія закликатиме національні уряди швидко застосувати ревакцинацію та швидко втілити пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката ЄС на вакцину дев’ятьма місяцями.

Видання повідомляє, що найближчим часом президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес мають виступити з роз'ясненнями на прес-конференції.

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