Сьогодні о 19.00 на Майдані Незалежності стартує віче "Захисти Україну - зупини переворот"

Сьогодні, 1 грудня, о 19.00 на Майдані Незалежності в Києві стартує віче "Захисти Україну - зупини переворот".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку заходу.

"Росія готує новий наступ, а Зеленський далі шукає мир в очах Путіна. Слідство має займатись Єрмаком, але переслідують Бурбу та Бутусова...Репресії проти захисників України тривають. Конституція розтоптана", - зазначають організатори віче.

"Державні інституції руйнують: паралізовано діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Конституційного суду, проте ОАСК імені Вовка процвітає. Влада імітує боротьбу з олігархами, однак Коломойський тільки багатіє і посилює свій вплив...Парламент перетворено на департамент Офісу Президента", - йдеться далі.

Організатори віче акцентують увагу на тому, що замість того, щоб рятувати країну та консолідувати націю для боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, влада провокує громадянське суспільство на конфлікт. Для цього вона хоче позбавити громадян права на мирний протест. Тепер всі, хто має іншу думку, ніж Банкова - " заколотники і путчисти".

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"Ось так і відбувається реальний державний переворот, повалення конституційного ладу та узурпація влади. Його організатори знаходяться на Банковій, в Офісі Президента України. Переважно злодій якраз найгучніше кричить "Тримайте злодія!", - сказано в повідомленні.

"Тепер у тебе хочуть забрати найцінніше – Волю. Особисту та національну. Забрати в тебе право бути вільною людиною у вільній державі. Це – мета їхнього перевороту. 1 грудня Ти, як громадянин України, маєш взяти відповідальність за державу на себе, щоб захистити свої права, свободи і Конституцію. Це мирна, законна акція. Ми усвідомлюємо ризики та закликаємо всіх бути відповідальними", - зазначають організатори.

"Ми працюємо над спільним планом дій та різними варіантами розгортання протесту. Віче - тільки початок. Все інше залежить від кількості активних громадян, рішучості опозиційних сил та поведінки влади. Одягайтесь тепло", - резюмували вони.

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