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36% українців вважають деоліграхізацію Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, - опитування КМІС

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36% українців вважають деоліграхізацію Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, - опитування КМІС
36% українців вважають наміри Володимира Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, 17,5% - намаганням президента та його оточенню самим стати олігархами, по 18% - кроком, який дозволить стати Україною успішною, і щирим прагненням до справедливості.

Такі результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Респонденти насамперед сприймають наміри з деолігархізації як популістських крок, щоб підвищити рейтинг (так думають 36%)", - йдеться у дослідженні.

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"Також 20,7% вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам", - додали автори дослідження.

"17,5% сприймають це як намагання В. Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами", - свідчать результати опитування.

"По близько 18% висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україною успішною, і що це щире прагнення до справедливості", - зазначили автори дослідження. 

36% українців вважають деоліграхізацію Зеленського популістським кроком, 20,7% - спробою взяти під контроль телеканали, - опитування КМІС 01

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Не понимаю, как можно сидеть на конвертах от олигархов, выполнять все их хотелки, но при этом быть ярым борцом с ними. Ну в квартале это можно было , но здесь ...... Бред зеленый да и только.
  • Bogdan_
    повторение истории

  • Alexey Chernyavsky
    Не люди , но не верю, что у нас 36% таких упоротых дебилов.Ибо как можно быть вассалом Бени, списать газовый долг Фирташу и Ахметке, простить штраф 4,5 ярда Кауфману, отдать весь энергоресурс страны Бени, но при этом как придурки одеть майку против олигархов. Презервативы лучше себе на член оденьте. чтобы больше такие идиоты не рождались.
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