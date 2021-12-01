Економічний паспорт отримають народжені з 2019 року діти, акумульовані кошти будуть інвестовані в облігації, - Устенко

Анонсований президентом економічний паспорт отримають народжені з 2019 року діти, очікується, що до їхнього повноліття на персоніфікованому рахунку накопичиться значна сума, а до цього кошти будуть інвестовані в ОВДП.

Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще триває обговорення в робочій групі при Офісі президента, проте, найімовірніше, ці накопичення будуть створені для дітей, які народилися з 2019 року. Такий перерозподіл народного багатства вирішує цілу низку питань, і насамперед такого важливого, як відновлення соціальної справедливості. Абсолютно змінюється філософія, яка вирощувалась десятиліттями: народ країни має право на національне багатство і він повинен мати можливість реалізувати це право. Крім того, це потенційно позитивно вплине на покращення демографічної ситуації в Україні", - сказав Устенко.

Він пояснив, що накопичення акумулюватимуться на персоніфікованих рахунках дітей, доступ до них можна буде отримати після досягнення повноліття - з 18 років, витративши на здобуття освіти або придбання власного житла. "За розрахунками Офісу, виходячи з поточних цін та прогнозів на 2022 рік, ставиться завдання, щоб кожен власник економічного паспорта після досягнення 18 років отримав досить значну суму", - зазначив радник президента.

"Що стосується джерел фінансування відповідного фонду, йдеться передусім про рентну плату. Ось чому так важливо було ухвалити у другому читанні законопроект №5600, який збільшує ставки рентної плати", - пояснив Устенко, наголосивши, що йдеться про перерозподіл лише частини рентних платежів.

"Однак рента - одне із джерел. Іншим джерелом стане частина приватизаційних надходжень, частина коштів від боротьби з контрабандою, зі скрутками. Однак йдеться про частину цих платежів", - зазначив Олег Устенко. При цьому він не зміг уточнити, про яку частину йдеться, зазначивши також, що сума таких нарахувань у 2022 році досі обговорюється.

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"Президент наполягає на тому, щоб ці кошти були інвестовані у фінансові інструменти з мінімальними ризиками. Таких інструментів не так багато на фінансовому ринку, тому переважно розглядається вкладення цих коштів у облігації внутрішньої державної позики, оскільки вони, наприклад, на сьогодні мають прибутковість вищу за інфляцію та мінімальні ризики", - розповів Устенко.

При цьому радник Зеленського припускає, що надалі коло інвестиційних інструментів може бути розширено. Механізми управління таким фондом також обговорюються. "Але однозначно те, що все буде абсолютно прозорим і відкритим", - наголосив він.