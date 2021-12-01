65,9% українців негативно ставляться до запровадження електронного голосування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Найбільша частка тих, хто ставиться негативно до запровадження дистанційного голосування через інтернет серед громадян віком від 60 років - 76,8%, найменше - серед громадян віком 18-29 років - 54,5%.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість респондентів (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет, позитивно – 29%. Хоча серед усіх вікових категорій переважає негативне ставлення, але водночас чим молодші респонденти, тим краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет", - йдеться у дослідженні.

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Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.