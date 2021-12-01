Через 3 місяці після підписання спільної заяви з Байденом Зеленський так і не розблокував конкурс на призначення голови САП, - Бутусов

Сьогодні виповнилося три місяці з моменту підписання спільної декларації президента США Д.Байдена та президента України В.Зеленського про негайне розблокування конкурсу щодо обрання Спеціального антикорупційного прокурора.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, безпрецедентно, що до тексту спільної декларації президент США вписав тоді пункт про "негайне розблокування конкурсу" в український державний орган. Але ще безпрецедентніше, що пункт про негайне розблокування конкурсу президент України не виконує.

"Пройшло 15 місяців з моменту звільнення голови САП Назара Холодницького, і досі антикорупційна прокуратура не має повноцінного керівництва, проведення конкурсу планомірно зриває Офіс президента. Це зриває нормальну роботу Національного антикорупційного бюро. Але навіть невиконання зобов'язань перед Байденом не лякає Зеленського", - зазначає Бутусов.

Журналіст нагадує, що минуло 23 місяці з моменту звільнення голови Державного бюро розслідувань Труби – і досі не призначено нового керівника. А виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов виконує будь-які замовлення Офісу президента.

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"Таке ручне правосуддя створене Зеленським для того, щоб карати кого заманеться, і рятувати від відповідальності своє оточення. І про це президент нічого не сказав у Верховній Раді", - резюмував Бутусов.