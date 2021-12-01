51,6% українців вважають, що у разі вторгнення Росії Зеленський не буде ефективним Верховним головнокомандувачем, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Запровадження в Україні воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону не підтримують 58,1% громадян, 32,8% - підтримують.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Серед респондентів більше тих, хто вважає, що у разі вторгнення Росії В. Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач – так вважають 51,6% респондентів проти 35,9%, які вважають, що він здатний ефективно спрацювати", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 58,2% українців не підтримують балотування Зеленського на другий термін, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"При цьому, за запровадження воєнного стану у відповідь на нарощування Росією військ уздовж кордону виступають 32,8% респондентів, не підтримують це – 58,1%", - додали автори дослідження.









Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.