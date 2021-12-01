Голови МЗС країн НАТО попереджають, що будь-яка агресія дорого коштуватиме Росії, - Столтенберг
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Глави міністерств закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Ризі в середу дійшли думки, що Росія має заплатити за можливі агресивні дії стосовно сусідів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
"Ми обговорили агресивні та дестабілізаційні дії з боку Росії стосовно її сусідів. Міністри чітко заявили: будь-яка агресія в майбутньому коштуватиме Росії дорого, а також матиме серйозні політичні та економічні наслідки", - зазначив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив на необхідності "виявляти пильність й уникати ескалації".
Водночас Столтенберг зауважив, що Альянс не запроваджує санкцій проти країн, однак "може бути платформою, на якій союзники зможуть обговорювати економічні санкції, інші заходи".
У зустрічі глав МЗС країн НАТО також взяли участь представники Грузії та України.