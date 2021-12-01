Міжнародні партнери за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, – Корнієнко
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так чи інакше, а говорити з Росією прямо доведеться. Наші партнери підтримують такий діалог, якщо він може дати конкретний результат. І цим результатом має бути мир. Саме за нього, а не за той чи інший формат переговорів, боремося ми і президент Зеленський", - прокоментував Корнієнко заяву президента Володимира Зеленського про необхідність проведення прямих переговорів України та Росії для закінчення війни на Донбасі.
Перший віце-спікер парламенту вважає "цілком логічним" цей меседж глави держави.
"Зараз ми спілкуємося з РФ у Нормандському форматі, де європейці виступають посередниками. Але РФ наполегливо вдає, що вона – не сторона конфлікту, а також посередник. У цьому мінус такого формату", - зазначив Корнієнко.