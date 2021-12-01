Міжнародні партнери за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, – Корнієнко

Міжнародні партнери підтримують прямий діалог України з Росією, якщо він може принести мир.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так чи інакше, а говорити з Росією прямо доведеться. Наші партнери підтримують такий діалог, якщо він може дати конкретний результат. І цим результатом має бути мир. Саме за нього, а не за той чи інший формат переговорів, боремося ми і президент Зеленський", - прокоментував Корнієнко заяву президента Володимира Зеленського про необхідність проведення прямих переговорів України та Росії для закінчення війни на Донбасі.

Перший віце-спікер парламенту вважає "цілком логічним" цей меседж глави держави.

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"Зараз ми спілкуємося з РФ у Нормандському форматі, де європейці виступають посередниками. Але РФ наполегливо вдає, що вона – не сторона конфлікту, а також посередник. У цьому мінус такого формату", - зазначив Корнієнко.