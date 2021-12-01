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Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - Блінкен

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Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність інформації, що вказує на розробку планів Росією проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія склала плани значних агресивних кроків проти України. Плани включають спроби дестабілізувати Україну зсередини, а також великомасштабні військові операції", - стверджує очільник Держдепу.

На його думку, аналогічний сценарій дій Росії спостерігався у 2014 році.

"Вони (Росія – Ред.) активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції", – сказав Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що за останні тижні відзначалося зростання більш ніж удесятеро пропаганди проти України в соціальних мережах - "до рівня, який останній раз спостерігався перед вторгненням Росії в Україну у 2014 році".

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Водночас Блінкен заявив, що не знає, чи ухвалило російське керівництво рішення про вторгнення в Україну, проте, на його думку, Москва задіяла ресурси, які у разі ухвалення відповідного рішення дозволять швидко розпочати таку операцію.

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Топ коментарі

  • Ритта Рыжук
    З 1654 р. !!!)))
  • Ритта Рыжук
    У Росіі єдина споконвічна мета ,загарбати Україну і асимилювавши українців ,знищити українців ,як націю !!!)))
  • Владимир Иванец
    Пока бубочка в обнимку с ермаками и демченками сидит на банковой, ***** все устраивает, Украина может считаться вполне управляемой из кремля. Нагнетание напряженности на границе с кацапстаном как раз и призвано остановить патриотов Украины от логичного желания дать хороший подсрачник зеленой плесени. Но решение принято, нога занесена, подсрачник состоится. Ближайшая задача - заставить ***** не ворваться в Украину, а совершить пешее эротическое путешествие.
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