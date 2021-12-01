Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність інформації, що вказує на розробку планів Росією проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія склала плани значних агресивних кроків проти України. Плани включають спроби дестабілізувати Україну зсередини, а також великомасштабні військові операції", - стверджує очільник Держдепу.

На його думку, аналогічний сценарій дій Росії спостерігався у 2014 році.

"Вони (Росія – Ред.) активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції", – сказав Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що за останні тижні відзначалося зростання більш ніж удесятеро пропаганди проти України в соціальних мережах - "до рівня, який останній раз спостерігався перед вторгненням Росії в Україну у 2014 році".

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Водночас Блінкен заявив, що не знає, чи ухвалило російське керівництво рішення про вторгнення в Україну, проте, на його думку, Москва задіяла ресурси, які у разі ухвалення відповідного рішення дозволять швидко розпочати таку операцію.