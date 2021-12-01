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У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен

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У разі російського вторгнення до України США запровадять жорсткі обмежувальні заходи, від яких раніше відмовлялися, - Блінкен
США будуть готові вжити проти РФ економічні обмежувальні заходи, від запровадження яких у минулому відмовлялися. Це станеться в тому випадку, якщо РФ наважиться на вторгнення до України.

Про це заявив у середу глава Держдепу США Ентоні Блінкен на пресконференції в Ризі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йтиметься про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - сказав він.

Говорячи про ситуацію на кордоні РФ із Україною, Блінкен зазначив, що США "мають бути готові до будь-якого розвитку подій".

При цьому він наголосив, що буде краще, якщо Москва та Київ врегулюють розбіжності, використовуючи Мінські домовленості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    7,5 лет как вторглись.
    Даже, сраному Аэрофлоту ничего не можете сделать. Как летал в оккупированный Крым, так и летает, при этом преспокойно летая в Америки, Европы.....
  • Rulya Kosh
    Ви,друзі мериканці, дочекались щоб пуйло розробив свою систему замість Свіфту, а зараз палкою махаєте? Ваші методи»спримування» з самого початку були фікцією, димовою завісою. Імітацією допомоги.Вам вигідні конфлікти. Ваші срані Джевеліни пук у калюжу.
  • Лысый коротышка
    Пізно. Рашка за 8 років досить суттєво підготувалася до ізоляції - рубільник інтернету, заміна Віза та Мастеркард. Гірше всього там буде середньому класу від тих санкцій - але це традиційно "внутрішній ворог" і його не шкода. А рядові кацапи, як жили у гівні - гірше не стане особливо. Як і верхівці не стане гірше. Ну не зможуть в США поїхати. А Європа не думаю, що відмовиться від газу та заборонятиме купувати у себе нерухомість.
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