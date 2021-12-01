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США закличуть Росію відвести війська від України, - Блінкен

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США закличуть Росію відвести війська від України, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі 2 грудня з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закличе відвести російські війська від кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра", - зазначив Блінкен.

Блінкен нагадав, що ці заклики лунали під час контактів США з РФ і на інших рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"

Топ коментарі

  • Beer Bear
    Шо! Вот так прямо и закличуть! Мощно!
  • Где-то там cc76281d
    Мені одному здається, що росії *****?
  • Владимир Иванец
    Призывать кацапа к миру все равно, что кричать в колодец. Вроде громко, а толку - ноль. Пока кацап не отгребет, пока на расее не завоют мамаши и осиротевшие личинки, а голодный похмельный "пралитарьят" не вытащит за яйца плешивую моль на Красную площадь, делов не будет.
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