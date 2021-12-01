США закличуть Росію відвести війська від України, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі 2 грудня з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закличе відвести російські війська від кордону з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра", - зазначив Блінкен.
Блінкен нагадав, що ці заклики лунали під час контактів США з РФ і на інших рівнях.