Країни НАТО відповіли на заклик України щодо співпраці у військово-технічній сфері задля стримування РФ, - Кулеба
Про це повідомив міністр закордонних справ. України Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в Ризі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Головне, що ми дуже чітко почули сьогодні на міністерській зустрічі відповідь на мій заклик поглиблювати зараз співпрацю з Україною у військово-технічній сфері, і, друге, надсилати чіткі сигнали на всіх рівнях Росії про те, що будь-яка нова хвиля збройної агресії проти України стане непосильною ношею для Росії, і, третє, працювати над санкціями. На всіх цих трьох треках відбувається дуже динамічна робота. Це те, що я сьогодні почув, ця відповідь колег мене на цей момент влаштовує, ми продовжимо працювати з ними над формуванням цього пакета стримування", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що наразі Україна з кожною країною обговорює, який саме внесок вона може зробити у пакет стримування.