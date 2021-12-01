Країни НАТО відповіли на заклик України щодо співпраці у військово-технічній сфері задля стримування РФ, - Кулеба

Країни-члени НАТО відповіли на заклик поглиблювати співпрацю з Україною у військово-технічній сфері, надсилати чіткі сигнали РФ, що будь-яка нова хвиля збройної агресії проти України стане непосильною ношею для неї.

Про це повідомив міністр закордонних справ. України Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в Ризі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Головне, що ми дуже чітко почули сьогодні на міністерській зустрічі відповідь на мій заклик поглиблювати зараз співпрацю з Україною у військово-технічній сфері, і, друге, надсилати чіткі сигнали на всіх рівнях Росії про те, що будь-яка нова хвиля збройної агресії проти України стане непосильною ношею для Росії, і, третє, працювати над санкціями. На всіх цих трьох треках відбувається дуже динамічна робота. Це те, що я сьогодні почув, ця відповідь колег мене на цей момент влаштовує, ми продовжимо працювати з ними над формуванням цього пакета стримування", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що наразі Україна з кожною країною обговорює, який саме внесок вона може зробити у пакет стримування.

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