Внаслідок дистанційного мінування околиць Мар'їнки військами РФ поранено цивільну особу, від початку доби окупанти двічі відкривали вогонь, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі відкривали вогонь. Поранення дістала цивільна особа.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Авдіїівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, та змусили противника припинити обстріли.