Внаслідок дистанційного мінування околиць Мар'їнки військами РФ поранено цивільну особу, від початку доби окупанти двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі двічі відкривали вогонь. Поранення дістала цивільна особа.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Авдіїівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, та змусили противника припинити обстріли.

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