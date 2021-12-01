"До 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя України", - Зеленський

Цього року ноутбуками забезпечили понад 60 тисяч учителів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежна країна - розумна країна. Освічена. А тому - сильна країна не може бути зі слабкою освітою", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що запроваджено нові державні, президентські премії: 100 тисяч гривень - переможцям міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та хімії.

"В цьому році вперше ми надаємо премії не тільки учням, але й вчителям, які цих чемпіонів підготували. 10 тисяч гривень щомісяця отримують випускники з найвищим балом ЗНО. 250 учнів. 10 найкращих з кожного регіону України. А для нас кожен регіон України – найкращий", - розповів президент.

"Цього року ми підвищили стипендії студентам до прожиткового мінімуму. При цьому кількість стипендіатів зменшувати не будемо. Це дуже важливо. Цього року ми забезпечили ноутбуками понад 60 тисяч учителів, а до 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя нашої держави" , - наголосив глава держави.

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