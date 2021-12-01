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Нуланд підтвердила, що переконувати взяти Україну до НАТО буде легше після реформи СБУ та судів, - Жернаков

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Нуланд підтвердила, що переконувати взяти Україну до НАТО буде легше після реформи СБУ та судів, - Жернаков
Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд підтвердила, що двері НАТО залишаються відкритими для України, але ми маємо виконати домашню роботу з реформ.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

Нуланд віртуально взяла участь у Київському безпековому форумі та відповіла на вже традиційне питання "коли Україна зможе стати членом НАТО?".

"Відповідь була теж традиційною - двері НАТО для України відкриті. Але Україні в першу чергу самій потрібно зробити домашню роботу, зокрема (і на цьому окремо наголосила пані Нуланд) закінчити конкурс до САП і реформувати СБУ. А слова про верховенство права, справедливість і справедливий суд взагалі прозвучали за досить коротку промову три чи чотири рази", - написав Жернаков.

Він зауважив, що рішення про те, приймати Україну до НАТО чи ні, для багатьої країн-членів є політичним питанням.

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"Але переконувати їх точно буде набагато легше, коли ми матимемо в портфоліо ті реформи, від яких наша ж безпека залежить у першу чергу - наприклад, судів і СБУ. А не неспроможність вже четвертий місяць виконати дану в тому ж Меморандумі обіцянку з термінового обрання керівника САП. Вже не кажучи про ОАСК, який в будь-який момент взагалі цей конкурс може скасувати", - додав він.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    поточна влада займатися реформами не здатна апріорі. Жодними реформами... але здатна лише брехати про ніби-то реформи, а також про "досягнення".
  • Ритта Рыжук
    Яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? Лише докорінний демонтаж !!!)))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Якщо щось не відбувається або не робиться-шукай кому це вигідно...
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