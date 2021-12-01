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Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті. ФОТО

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Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на закупівлю обладнання для військових на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку волонтера в фейсбуці.

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 01

"Прошу допомогти воїнам на фронт. Найважливіше, це квадрокоптери, планшети, батареї та запчастини. Те, що потрібно завжди, у мене зараз 4 замовлення на квадрокоптер для розвідувальних батальйонів. Прошу допомогти з покупкою, один коштує 55 тис., планшет 14 тис., комплект батарей 8 тис., на запчастини ціни різні", - написала Юсупова.

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 02
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 03
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 04

Також читайте: До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Юсупова також збирає кошти на лікування ветеранів та поранених військовослужбовців: "Своїми зусиллями закриваю купівлю ліків та кошти на лікування ветеранів. Вчора перерахувала онкохворому воїнові 5 тис. та іншому 7700 грн, сьогодні візочнику 2800 грн, і так постійно. Відправляємо посилки на фронт, відвідуємо поранених у шпиталях".

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 05
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 06

У листопаді волонтер придбала два квадрокоптери та 4 планшети, та ліки. Зі звітами за перераховані кошти можна ознайомитись на її сторінці у фейсбуці.

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 07

Також дивіться: Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій. ФОТОрепортаж

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 08
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 09
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів для підрозділів ЗСУ на фронті 10

Картки для допомоги 4441111447002464 або 5375411500427369 Монобанк

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Волонтерам респект але й надалі є питання- нахрєн Україні таке міноборони?...
  • Кайсак
    1000гр.
  • Roman Rjevskiy
    а где сотни паркетных генералов харчоваться будут ? а у их семьи,жёны с домработицами ,дачи ,бани с молодыми любовницами ,знаешь как они тянут на молочишко ?
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