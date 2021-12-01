"Кроти сліпі - народ ні", "Україна зради не терпить", - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності. ФОТО

У центрі Києва на Майдані Незалежності відбувається акція "Захисти Україну - зупини переворот!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Біля стели на Майдані встановлено сцену, на якій відбуватимуться виступи. Попередньо анонсувалося, що відбудуться акції "Руху Опору Капітуляції", партії "Демократична сокира", Національного корпусу та інших організацій.









У руках у людей прапори України, прапори партій та організацій ("Національний корпус", "Спільна справа", "Демократична сокира"), а також плакати з написами: "Україна зради не терпить", "Кроти сліпі - народ ні" та інши.

Також дивіться: Акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдані. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

















Вулицю Хрещатик перекрито від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі. Тут же перебувають правоохоронці та розміщено два десятки автобусів Національної поліції та Національної гвардії.





Також читайте: Монастирський та МВС закликають українців "якщо й виходити на мітинги, то тільки мирні". ВIДЕО











Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.