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"Кроти сліпі - народ ні", "Україна зради не терпить", - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності. ФОТО

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У центрі Києва на Майдані Незалежності відбувається акція "Захисти Україну - зупини переворот!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 01

Біля стели на Майдані встановлено сцену, на якій відбуватимуться виступи. Попередньо анонсувалося, що відбудуться акції "Руху Опору Капітуляції", партії "Демократична сокира", Національного корпусу та інших організацій.

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 02
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 03
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 04
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 05

У руках у людей прапори України, прапори партій та організацій ("Національний корпус", "Спільна справа", "Демократична сокира"), а також плакати з написами: "Україна зради не терпить", "Кроти сліпі - народ ні" та інши.

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 06

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Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 07

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 08
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 09
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 10
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 11

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 12
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 13
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 14

Вулицю Хрещатик перекрито від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі. Тут же перебувають правоохоронці та розміщено два десятки автобусів Національної поліції та Національної гвардії.

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 15
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 16

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Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 17

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 18
Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 19

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 20

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 21

Кроти сліпі - народ ні, Україна зради не терпить, - фоторепортаж з акції на Майдані Незалежності 22

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Чмошники зеленые, выйдите к народу, расскаж о героических подвигах вашей вшивой коалиции, о которых т пел гарант. Вы ж слуги народы. Или очко играет, эй, где вы ?
  • Чайка Київ
  • Maxim Ak-Murza
    Смерть ворогам!
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