Росія розпочала військові навчання на полігонах Південного військового округу, що межує з Україною
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.
"Понад 10 тис. військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілкових з'єднань Південного військового округу здійснили марші до районів загальновійськових полігонів. У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин ПВО", - заявили в Міноборони РФ.
Зазначається, що бойове злагодження підрозділів організовано більш ніж на 30 загальновійськових полігонах.
Для розміщення особового складу розгорнуті польові табори на базі основних полігонів армії РФ у Ростовській, Волгоградській, Астраханській областях, Північній Осетії, Інгушетії, Ставропіллі та в окупованому Криму (полігон Опук).