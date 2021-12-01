Росія розпочала військові навчання на полігонах Південного військового округу, що межує з Україною

10 тисяч військовослужбовців армії РФ розпочали навчання на полігонах Південного військового округу, що межує з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

"Понад 10 тис. військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілкових з'єднань Південного військового округу здійснили марші до районів загальновійськових полігонів. У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин ПВО", - заявили в Міноборони РФ.

Зазначається, що бойове злагодження підрозділів організовано більш ніж на 30 загальновійськових полігонах.

Для розміщення особового складу розгорнуті польові табори на базі основних полігонів армії РФ у Ростовській, Волгоградській, Астраханській областях, Північній Осетії, Інгушетії, Ставропіллі та в окупованому Криму (полігон Опук).

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