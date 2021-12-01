Учасники акції "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" висунули вимогу відставки влади та рушили на Банкову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зараз мітингарі прямують до Офісу президента України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Перед учасниками акції виступили голова партії "Голос" Кіра Рудик, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

"Ми вимагаємо справедливого розслідування справи вагнерівців, ми вимагаємо, щоб винні були покарані", – заявила зі сцени Рудик.

Очільник партії "Демсокира" Юрій Гудименко оголосив, що "громадяни України беруть на себе відповідальність за події в Україні" та озвучив вимоги Майдану:

- відставка президента Володимира Зеленського;

- повне перезавантаження влади та розслідування її злочинів, відставки Єрмака, Демченка та "інших агентів впливу РФ";

- перевибори до Верховної Ради.

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Учасники акції зустріли ці вимоги вигуками "Зелю геть".

Також опозиціонери оголосили про створення координаційної ради.

"Ми починаємо безстрокову кампанію за повне перезавантаження влади і повернення України на шлях реформ, звільнення окупованих територій і євроатлантичної інтеграції", — сказав представник "Демократичної Сокири".

Після виступу мітингарі вирушили до Офісу президента.

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Після Банкової учасники акції рушили до Верховной Ради.













Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ