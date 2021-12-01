Головні новини 1 грудня: послання Зеленського, протест на Майдані

Володимир Зеленський звернувся до Ради, на Майдані вимагали його відставки, Путін хоче гарантій, що Україна не буде в НАТО, - головні новини 1 грудня.

Виступ Зеленського в Раді

Президент звернувся до депутатів з посланням. Повністю його виступ можна переглянути тут. Якщо коротко, то , за версією президента, в країні все добре. Дороги будують, армію розвивають, зарплатню лікарів підвищують. А маленькі українці скоро отримают економічні паспорти, а разом з ними - персональні рахунки, де накопичуватиметься плата за використання надр (дорослим поки доведеться вдовольнитися кредитами під 5%). Одне слово - боротьба з олігархами триває.

А ще Зеленський сказав, що без прямих перемовин з Путіним зупинити війну неможливо.

Акція протесту на Майдані

Ввечері на Майдані Незалежності відбулася акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот". Мітингарі вимагають відставки Зеленського та повного перезавантаження влади. Учасники акції проголосили створення координаційної ради об’єднаної опозиції та пообіцяли, що протести триватимуть.

На Донбасі поранено цивільну особу

Це сталося через дистанційне минування околиць Мар’їнки військами РФ.

Путін вимагає, щоб Україна не вступала до НАТО

Росія хоче ропочати переговори про юридичні гарантії нерозширення НАТО на схід. У НАТО в переговорах відмовили: Росія не має право вето в питанні вступу України до альянсу, - заявив Столтенберг.

Лукашенко розказав про "наш народ" в Україні

"Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, Україна, там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання. Якщо ми, не дай Боже, опинимося, якщо Росія опиниться перед агресією з боку України, ми в тісній зв'язці - економічно, юридично, політично - будемо з Росією. І юридично - це головне", - заявив білоруський диктатор.

Напруга через можливу агресію РФ зростає

Концентрація сил РФ викликає тривогу, ми маємо бути готові до найгіршого, - каже генсек НАТО Столтенберг. Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - додає Блінкен.

Є побоювання, що можуть "переважити настрої на користь силового вирішення проблеми Донбасу", - твердить секретар Путіна Пєсков. "Не може бути й мови", - відповідає МЗС РФ на пропозицію Ердогана щодо посередництва стосовно Донбасу.

Сьогодні ж Росія розпочала навчання на полігонах Південного війського округу, що межує з Україною. Участь в них беруть 10 тис. військовослужбовців.

Стахів вийшов із СІЗО

Майже мільйон гривень застави за антивакцинатора внесли його прибічники.