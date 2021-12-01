ЄС і НАТО мають зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Захід має зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми повинні зробити все, щоб наші слова та дії були надійними і щоб інша сторона зрозуміла, що необдумано чинити невигідно і що вона зіткнеться з певними реакціями, які ми готові зробити і як НАТО, і як Європейський Союз", – сказав Науседа після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, що відбулася у Парижі.

За словами Науседи, французький лідер "дуже добре знайомий із ситуацією".

"Я наголосив... дуже важливо, щоб у нас був консенсус щодо оцінки ситуації та її серйозності. Тому що від цього залежать подальші дії щодо стримання", – зазначив президент Литви.

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