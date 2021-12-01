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Новий штам "омікрон" зафіксували вже у 23 країнах, - ВООЗ

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Новий штам "омікрон" зафіксували вже у 23 країнах, - ВООЗ
Не менш ніж у 23 країнах світу виявили випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон".

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щонайменше в 23 країнах зареєстровані випадки захворювання на "омікрон", і ми очікуємо, що це число зростатиме", - зазначив він, додавши, що ВООЗ сприймає таке зростання як "украй екстремальне".

Раніше у ВООЗ заявляли, що повна заборона на подорожі для іноземних громадян не допоможе у запобіганні поширенню "омікрону".

"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може нести загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Читайте: Через штам "Омікрон" ЄС може щодня переглядати правила в'їзду, - Bloomberg

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Топ коментарі

  • PeruBinner Peru
    коронабесы всех стран объединяйтесь😁
  • Rulya Kosh
    Так швидко розповсюджується? - Ну треба ж чимось пояснити марність вакцин.
  • Георгий Иванов db24279b
    Смотрел вчера матчи премьер-лиги с участием украинских спортсменов. На стадионах в Лондоне и Бирмингеме, вмещающих 80 и 42 тыс. болельщиков! И ни одна бл..., пардон, болельщик не имел маски! Ага, сбрехал - промелькнул один малььчишка лет 12 в зеленой маске - и более никого! А вы учите греческий алфавит!
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