Новий штам "омікрон" зафіксували вже у 23 країнах, - ВООЗ

Не менш ніж у 23 країнах світу виявили випадки захворювання на новий штам коронавірусу "омікрон".

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щонайменше в 23 країнах зареєстровані випадки захворювання на "омікрон", і ми очікуємо, що це число зростатиме", - зазначив він, додавши, що ВООЗ сприймає таке зростання як "украй екстремальне".

Раніше у ВООЗ заявляли, що повна заборона на подорожі для іноземних громадян не допоможе у запобіганні поширенню "омікрону".

"Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може нести загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

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