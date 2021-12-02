Український політв'язень Іван Яцкін оголосив голодування

Громадянин України, кримчанин Іван Яцкін, незаконно засуджений російською окупаційною владою до 11 років позбавлення волі, оголосив голодування.

Про це повідомив у фейсбуці його адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Український політв'язень Іван Яцкін все ще на етапі. З Краснодарського краю його перевезли до сумнозвісної тортурами ув'язнених Саратовської області. Конкретно до СІЗО-1 Саратова. На етапі щодо нього систематично здійснюють провокації. За те, що Іван Яцкін не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України з боку співробітників ФСВП, він зазнав утисків", - написав Полозов.

За інформацією адвоката, у Яцкіна відібрали всі ліки, також під час обшуку порвали єдину сумку для зберігання особистих речей. Крім того, українцю заборонили користуватися кіоском та купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання.

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"Повністю ігнорується його стан здоров'я та заяви про надання медичної допомоги. За останніми відомостями від нього (зв'язку практично немає), Іван Яцкін оголосив голодування. З урахуванням його стану здоров'я, це може бути дуже небезпечно. Але як він просив передати, іншого виходу він не бачить", - повідомив Полозов.

У свою чергу уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова наголосила, що Яцкін страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, в результаті чого відбувається нагноєння.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянинові України Івану Яцкіну належні умови утримання відповідно до міжнародних стандартів", - написала Денісова у Facebook.

Івана Яцкіна затримали у жовтні 2019 року у Сімферополі. 21 травня 2021 року у т.зв. "Верховному суді Криму" оголосили вирок за ст.275 КК РФ "державна зрада", засудивши кримчанина до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, з обмеженням волі терміном один рік.

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На початку листопада Івана Яцкіна етапували із окупованого Криму для відбування покарання за вироком окупаційного "Верховного суду Криму" у Кемеровську область.