Венедіктова про розслідування підготовки перевороту: Два дні для слідства - це замало

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила відсутність поспіху в розслідуванні підготовки державного перевороту.

Про це вона сказала журналістам у середу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що я можу сказати через два дні після початку розслідування? Краще все-таки дочекатись офіційного певних коментарів від СБУ. Тому що ми бачимо, що і сьогодні у нас на вулицях не так спокійно, тому будемо дивитися, щоби ми не погіршували ситуація, не розголошували якусь інформацію. Два дні для початку слідства це замало", - пояснила Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що інформація про можливий держпереворот прозвучала 26 листопада, а кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 28 листопада.

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"Чому у нас такі речі, пов'язані з таймінгом? Оскільки історія... так чи інакше пов'язана з інформацією розвідорганів, СБУ, яка вносила її до ЄРДР, перевіряла інформацію, аналізувала, і вже безпосередньо слідство розпочало свою роботу", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

29 листопада Служба безпеки України розпочала провадження за фактом підготовки державного перевороту.