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Акція протесту на Майдані відбулася без порушень правопорядку, - поліція

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В поліції прозвітували про забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції столиці, інформує Цензор.НЕТ.

"Заходи пройшли без порушень. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, безпеку громадян забезпечували працівники всіх структурних підрозділів, зокрема поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.

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"Поліцейські посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час запланованих акцій", - зазначили у прес-службі відомства.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Поліція не провокувала - то і порушень не було.
  • акаб акабіч
    обосратушки у клоуна.
  • акаб акабіч
    элементарно. от тебя несет мочой, а ты же у его органа прописался.

    что, мелкий фюрер опять соврал, дуня? не стыдно?
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