Акція протесту на Майдані відбулася без порушень правопорядку, - поліція

В поліції прозвітували про забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції столиці, інформує Цензор.НЕТ.

"Заходи пройшли без порушень. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, безпеку громадян забезпечували працівники всіх структурних підрозділів, зокрема поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.

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"Поліцейські посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час запланованих акцій", - зазначили у прес-службі відомства.