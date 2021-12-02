Акція протесту на Майдані відбулася без порушень правопорядку, - поліція
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В поліції прозвітували про забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві.
Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції столиці, інформує Цензор.НЕТ.
"Заходи пройшли без порушень. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, безпеку громадян забезпечували працівники всіх структурних підрозділів, зокрема поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.
"Поліцейські посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час запланованих акцій", - зазначили у прес-службі відомства.