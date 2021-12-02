Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення на вакантні посади 28 суддів.

Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідні укази №610, №612, №613, №614 від 1 грудня розміщено на сайті президента.

Згідно з указами, 27 суддів призначили на посади до місцевих судів першої інстанції та одну суддю до господарського суду Донецької області.

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"Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 28 суддів. У цьому указі — судді Майдану Андрій Ключник зі Святошинського райсуду Києва та Петро Заруба з Дарницького райсуду Києва. У 2018-му Громадська рада доброчесності ухвалила висновки, що судді Ключник та Заруба не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики", - заявили в фундації DEJURE.

"Чому суддя Ключник отримав негативний висновок ГРД? У 2014-му він ув’язнив активіста Революції Гідності Олександра Костура через його участь у протестах. Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції дійшла висновку: рішення судді Ключника щодо активіста Євромайдану суперечило закону. Правда, Вища кваліфкомісія суддів припинила дисциплінарне провадження щодо судді через те, що закінчився термін притягнення до відповідальності. І це не єдине сумнівне рішення судді Ключника (більше тут)", - пояснили в організації.

"Суддя Заруба також отримав негативний висновок ГРД через переслідування активістів Революції Гідності — у даному випадку йдеться про представницю "Автомайдану", яку суддя позбавив водійських прав на три місяці нібито за порушення вимоги зупинитися на вимогу поліції (більше тут)", - додали в фундації.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя (ВРП), суддівські та адвокатські організації звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням призначити суддів до судів першої інстанції для вирішення кадрової проблеми у судах.



