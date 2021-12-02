"Токсичне поєднання": глава ВООЗ Гебреєсус назвав "рецепт" появи нових штамів коронавірусу
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє ВООЗ, AFP
"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування – рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.
І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.
Нагадаємо, новий варіант, про який тиждень тому вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я у Південній Африці, швидко з’явилася на всіх континентах, погіршуючи економічні прогнози та посилюючи побоювання щодо ще однієї важкої зими.
У ВООЗ стверджують, що може знадобитися кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи є "Омікрон" більш передаваним і чи призводить він до важких наслідків, а також наскільки ефективні сучасні методи лікування та вакцини проти цього варіанту.
Виявлення та поширення нового штаму свідчать, що глобальна боротьба з Covid-19, що триває вже майже два роки, далека від завершення.
Організація економічного співробітництва та розвитку попередила, що Omicron загрожує відновленню світу і знизила прогнози зростання на 2021 рік з 5,7% до 5,6%.
Omicron спонукав уряди по всьому світу відновити обмеження на подорожі, зокрема у Південну Африку. Японія призупинила нові бронювання авіаквитків у країну.
У середу секретар ООН Антоніу Гутерріш піддав критиці такі заборони, назвавши їх "глибоко несправедливими та каральними", а також "неефективними".
Зростання рівня зараження вже призвело до того, що уряди деяких європейських країн знову запровадили обов’язкове носіння масок, соціальну дистанцію, комендантську годину або карантин з метою не допустити зростання кількості госпіталізацій.
Незважаючи на те, що уряди діяли в односторонньому порядку, вводячи обмеження на поїздки, країни-члени ВООЗ зібралися в Женеві, щоб працювати над міжнародною угодою щодо подолання наступних пандемій.
Міжурядовий орган для переговорів буде створено для досягнення домовленості щодо реагування на майбутні пандемії, його перше засіданням заплановане на 1 березня 2022 року.